أحمد الحميري: مسيرتنا ماضية في ثبات نحو مقاصدها

أكد معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، أن الثاني من ديسمبر يومٌ تاريخي، وعلامةٌ مضيئة في المسيرة الشامخة لدولتنا ولشعبنا، يومٌ نُجدّد فيه الانتماء إلى الوطن، والولاء للقيادة الرشيدة، ونؤكد الثقة بقدرات أبناء وطننا، مُستحضرين بالثناء والعرفان، السيرة العطرة لمؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيّب الله ثراه»، وإخوانه الآباء المؤسسين رحمهم الله، الذين أرسوا بالإرادة القوية والرؤية الثاقبة، دعائمَ دولةٍ اتحاديةٍ عصرية نفتخر بالانتماء إليها، ونعتز بإنجازاتها، ونبذل الأرواح فداءً لها، حتى تظل رايتها عاليةً خفاقة.

وأضاف معاليه في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، إننا في دولة الإمارات، مطمئنون، بأن مسيرتنا الاتحادية، تحت القيادة الرشيدة، ماضية في ثباتٍ نحو مقاصدها، بترسيخ صدارة الدولة في مؤشرات الأداء الحكومي والمؤسسي، وإطلاق الخطط الاستراتيجية التنموية، والمبادرات المتميزة لإسعاد المواطنين، واستكمال المشروع الوطني «مئوية الإمارات 2071»، استشرافاً للمُستقبل بآفاقٍ واعدة، إلى جانب تعزيز مكانة الوطن إقليميّاً ودوليّاً، ودوره الفاعل في دعم السلام والحوار الحضاري بين الشعوب.

ورفع معاليه في هذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ دولتنا، وأن يعيد علينا ذكرى هذه المناسبة وقيادتنا تنعمُ بالصحة والعافية، ووطننا يسعد في الخيرِ والرخاءِ والتقدم، وأمتنا تهنأُ بالأمن والاستقرار والسلام.