فارس المزروعي: نحتفي بتوحيد إرادتنا وتأسيس دولتنا

قال معالي فارس محمد المزروعي المستشار في ديوان الرئاسة، إنه في هذا اليوم، الثاني من ديسمبر، الذي تحتفي فيه بلادنا بالذكرى الـ53 لتوحيد إرادتنا وإعلان اتحادنا وتأسيس دولتنا، يشرّفني أن نرفع أسمى آيات التهاني التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وهم يقودون مسيرتنا الظافرة، استكمالًا للبناء الشامخ الذي وضع لبناته الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وإخوانٌ له أسهموا بتفانٍ في تأسيس اتحادنا وإقامة دولتنا، تغمّد الله برحمته الراحلين من آبائنا، الذين واجهوا الصعاب والتحديات، شاقّين لنا دروب النهضة والازدهار، وأن يشمل بالصحة والعافية من لا يزالون، بالرأي السديد، يرفدون مسيرتنا.

وأضاف، في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، أنه اليوم، وبلادنا تتقدم في ثقة لتمكين إنسانها وتحقيق طموحاتها وإنجاز أهدافها، نُجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة، ونقدر ما أحرزته لبلادنا من تقدم ومكانة وأمن واستقرار، ونعاهدها أن نمضي قدماً في ترجمة رؤاها، بأن تكون دولتنا الأعلى مكانةً، والأفضل سمعةً، والأكثر استقراراً وأمناً، وأن يكون شعب الإمارات أكثر شعوب الأرض تسامحاً وسعادة.