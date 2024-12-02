حمد المدفع: مناسبة لاستنهاض الهمم وإطلاق الطاقات

قال معالي حمد عبد الرحمن المدفع، المستشار في ديوان الرئاسة: في عيد الاتحاد الـ53 للدولة، نُجدد العهد بأن نظلّ حماة للقيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد، جنداً أوفياء لقيادتنا الرشيدة، واثقين بأن ذكرى الاتحاد مناسبة لاستنهاض الهمم، وإطلاق الطاقات، وتحمل المسؤوليات، والتزام الثوابت، وحماية المكتسبات، تنفيذاً للسياسات والخطط المرسومة بما يضمن للوطن ومواطنيه مستقبلاً أكبر أملاً وأكثر إشراقاً وأعمُّ رفاهيةً، داعياً الله أن يعيد علينا ذكرى هذه المناسبة وقيادتنا تنعم بالصحة والعافية، ووطننا يرفل في الخير والرفاه.

سيرة عطرة

وتقدم معالي حمد عبد الرحمن المدفع في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، بأسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة، وإلى أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

بُناة الاتحاد

وأضاف معالي المستشار في ديوان الرئاسة: إنه يوم نستعيد فيه بالفخر والإجلال، السيرة العطرة لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأول رئيس لها، وإخوانه بُناة الاتحاد، مستلهمين من بذلهم المثل والقدوة.