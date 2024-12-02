أحمد بن حميد: الثاني من ديسمبر يكرِّس أجمل صور التلاحم الوطني

رفع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أسمى آيات التهنئة إلى شعب الإمارات وقيادته الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين، الذي بات محفوراً في وجدان الإماراتيين جميعاً.

وأكد أن الاحتفاء بالذكرى الـ53 لتأسيس اتحاد دولتنا يكرِّس أجمل صور التلاحم الوطني بين شعب يعشق الانتماء لوطنه وقيادة ملهمة وضعت نصب عينيها تحقيق الرفاه والسعادة لهذا الشعب الأصيل، مواصلة خطواتها الواثقة صوب غد أكثر ازدهاراً واستدامة يضع الإمارات بين أفضل الدول تقدُّماً في العالم.

رؤية استشرافية

وأضاف الشيخ أحمد بن حميد أنه في ظل قيادة حكيمة تمتلك رؤية استشرافية وطموحة، ارتقت دولتنا لتغدو اليوم نموذجاً يُحتذى به في الإنجازات والتطوُّر، ومركزاً عالمياً للاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار، فأمست شريكاً أساسياً لأكبر الاقتصادات العالمية.

معانٍ سامية

وقال إن رمزية هذا العيد الوطني المجيد ومعانيه السامية دافع لنا من أجل مواصلة بذل الجهود؛ لإكمال ما بدأه الآباء المؤسسون، متخذين من تفانيهم العظيم في خدمة الوطن بوصلة لنا نحو مستقبل زاهٍ ومُستدام.