صقر القاسمي: مناسبة تؤكد وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً



أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن يوم الاتحاد مناسبة وطنية تحمل في طياتها معاني ودلالات عدة، تؤكد في مجملها وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً في الهدف والمصير ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ومشاركة الجميع في حماية الوطن وإعلاء بنيانه والحفاظ على المكتسبات، التي تحققت وارتفع بها شأنه، وحققت البلاد طفرة وتقدما على المستويات كافة، وأضحت قوة عظمى وتبوأت مراكز الريادة في مناسبات عدة.



نهضة



وأضاف في تصريح له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53: إنه يحق لكل مواطن إماراتي أن يفخر بوطنه وبما تحقق من نهضة غير مشهودة في سنوات لا تتعدى نصف قرن من الزمان ونحن بخطى ثابتة نمضي نحو المزيد من المكتسبات خلال الأعوام المقبلة.



ولاء



وقال: بهذه المناسبة نجدد اليوم الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة التي سارت على نهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمؤسسين الأوائل، رحمهم الله، حيث تعززت المسيرة بخطى ثابتة حتى أصبحت دولة الإمارات علامة مضيئة في خارطة العالم من حيث التطور والنماء والتنمية التي تحققت منذ قيام الدولة حتى يومنا هذا.