حمدان بن محمد في رائعة شعرية جديدة: محمّـدين الدار هم حصنه ودرعه والحزام

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رائعة شعرية جديدة على حساب سموه في "إنستغرام"، تفاخر فيها سموه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبرزاً إنجازت سموهما في سبيل ازدهار دولة الإمارات، وحق أهل الإمارات في الفخر بهما:

ويقول أبوخالد لأبوراشد هذا اللي ما ينـام

رجلٍ يخزم المستحيل اللي لغيره ما انخـزم

ويقول أبوراشد لأبوخالد هذا عوق الخصــام

إلى نـوى صـرحٍ مـن الباطــل يـــردّه منهـدم

ويقول أبوخالد لأبوراشد هذا الرجـل الهمـام

استـاذي اللي يصنـع الانجـاز نفسـه مـن عـدَم

ويقول أبوراشــد لأبوخالــد أنا والعلم عـام

تلميذ زايد منهجــي منهجــه وبنفـس الرتـم

ويقـول أبوخالـد هذا محمـد عـدوّ الإنهــزام

مكـسّــر الأرقــام مـا خلاّ حـفـظـه الله رقــم

ويقول أبوراشد هذا محمد وقصّـاص العظـام

بسيف حقٍ لو دخل في المعركه تحسم حسـم

ويقول أبوخالد هذا محمد مجدّد الاهتمــام

بْهيـبـة الدولـــة وراســم نهضـة بـلاده رسـم

ويقول أبوراشد هذا محمد وصمّـام النظــام

هَـــرَم عروبتنـــا وحنـا ما نفـرّط فــي الهَــرَم

محمّـدين الدار هم حصنه ودرعه والحزام

عَدّد عظـماء الـدول تلقاهم أكـرم وآعـظـم

من بينهم حشمـه وهذي عادة الناس الحشام

ومن حشمة الاثنين شعب الشيخ زايد ينحشم

يا ليت للتاريخ بشـتٍ مـن فخــر والاّ وسـام

من المعزّه كان واللي أقسم بنجمـه قَـسـم

إنّي لسلّمها لهم وأقـول وبكـل احتــرام

تفـاخـري يا دارنا فيهم على كـل الأمــم