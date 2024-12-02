فيصل القاسمي: مسيرة الاتحاد رمز للتقدم



أكد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي أن النجاحات التي تحققها الدولة هي ثمرة رؤية قيادة حكيمة وأبناء مخلصين عاهدوا الله والوطن على أن يسيروا دوماً على درب الريادة. وأضاف: نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على العمل بتفانٍ وإخلاص لدفع عجلة التنمية، مستلهمين من هذه الذكرى العظيمة القوة والإرادة لتحقيق المزيد من الإنجازات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.



وقال الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي: نحتفي اليوم بمسيرة 53 عاماً من الإنجاز والازدهار تحت راية الاتحاد التي جعلت من الإمارات رمزاً للتقدم والنمو الاقتصادي المستدام.



مشيراً إلى أن هذا اليوم يمثل محطة فخر لكل إماراتي ومقيم على أرض الإمارات، حيث نرى انعكاس الجهود المبذولة من قِبل القيادة الرشيدة في كل جانب من جوانب حياتنا لنواصل معاً مسيرة الطموح التي تتسع لها آفاق العالم.