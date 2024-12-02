«سفن إكس» تطلق طابعاً بريدياً بصور زايد وراشد



ضمن الاحتفالات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، أصدرت سفن إكس «7X» طابعاً تذكارياً احتفاءً بالمكتسبات والإنجازات التي حققتها الدولة.

وتألف الإصدار من طابعين تذكاريين بتصميم حمل صورة المغفور لهما الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، تخليداً واحتفاء بدورهما في إرساء دعائم دولة الاتحاد وجهودهما التي أفضت إلى إثبات مكانة الدولة كمركز عالمي في مختلف المجالات المحورية، وزرع القيم الأصيلة في نفوس أبنائها ليحققوا بفضلها الإنجازات والنجاحات ويمضوا بمستقبلها على طريق التقدم والازدهار.

ويأتي هذا الإصدار في إطار حملة «زايد وراشد» الوطنية الرامية إلى إضفاء طابع واحد ومميز على المبادرات المختلفة التي تطلقها الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص خلال شهر الاحتفالات الوطنية، والتي شكّلت انعكاساً لتوجّه دولة الإمارات نحو ترسيخ ثقافة الانتماء والهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع الإماراتي.