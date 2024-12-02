فاهم القاسمي: الاتحاد عزز موقع الإمارات دولياً



قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، في عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة نستحضر المسيرة الاستثنائية التي قادها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي شكلت نموذجاً فريداً في بناء دولة توازن بين الأصالة والحداثة. هذا الاتحاد كان وما زال حجر الزاوية في نهجنا الاستراتيجي لتعزيز موقع الإمارات على الخريطة الدولية كدولة تتبنى قيم التعايش وتسعى لخلق فرص جديدة للتعاون بين الشعوب مستندة إلى رؤية طموحة تجعل الإنسان محور التنمية.



وأضاف: لقد أثبتت دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية أنها شريك موثوق في بناء مستقبل العالم من خلال سياساتها وعلاقاتها الدبلوماسية المتوازنة، التي عززت مكانتها منصة عالمية للحوار الحضاري والتفاعل الإيجابي، واليوم نجدد التزامنا في دائرة العلاقات الحكومية بمواصلة العمل على توطيد هذه الروابط بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول والمدن العالمية وفق رؤية تستهدف دعم أهداف التنمية المستدامة.