ولي عهد الفجيرة: التعليم الفني ركيزة بناء مجتمع معرفي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير التعليم الفني والموسيقي في الإمارة، باعتباره ركيزة أساسية في بناء مجتمع معرفي متكامل، مشدداً على الدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات الثقافية والأكاديمية في اكتشاف المواهب الوطنية وصقلها.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة والفريق المرافق. واطّلع سموه خلال اللقاء، على آلية عمل الدبلوم الموسيقي الذي أطلقته الأكاديمية، والمُعتمد رسمياً من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، لتصبح بذلك أول أكاديمية في الإمارات تنال هذا الاعتماد في مجال التعليم الموسيقي.

ونوّه سموه بمتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مختلف المبادرات والمشاريع الفنية والإبداعية في الإمارة، ضمن رؤية ثقافية تعكس اهتمام حكومة الفجيرة بترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للثقافة والفنون، وداعم لتوجهات الدولة واستراتيجيتها الثقافية والإبداعية على مستوى العالم.

وقدّم علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية عرضاً حول مراحل إعداد وتطوير برنامج الدبلوم الموسيقي، وآلية تنفيذه، والجهود المبذولة لضمان جودته وفق أعلى المعايير المعتمدة، مشيراً إلى أهمية هذا الإنجاز في دعم التعليم المتخصص، وتوفير فرص أكاديمية نوعية للمهتمين بالمجال الموسيقي في الدولة.

وأكد علي الحفيتي أن اعتماد الدبلوم الموسيقي يُشكل محطة مهمة في مسيرة الأكاديمية، ودافعاً لمواصلة تطوير البرامج الفنية المتخصصة.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الفحيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة. واطّلع سموه خلال اللقاء على الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة (2025–2030) وبرامجها الأكاديمية الجديدة.

وأكد سموه، التزام إمارة الفجيرة بتطوير منظومة التعليم وجودته تحقيقاً لرؤيتها في مجال التميز الأكاديمي، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمواكبة تطلعات النمو الاقتصادي والمعرفي في الإمارة، واحتياجات سوق العمل في الدولة، وفق معايير أكاديمية عالية المستوى والكفاءة والمُخرجات.