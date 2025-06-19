سلطان بن أحمد يشيد بجهود تطوير الخدمات القضائية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، ظهر أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مقر الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

رحب سموه في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تعمل على المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي والضمان الاجتماعي للأسر.

واعتمد المجلس محكمة الأسرة كمحكمة متخصصة، وتكليف دائرة التفتيش القضائي بإعداد اللوائح الخاصة بها، وذلك بما يعزّز من استقرار الأسرة وأفرادها في المجتمع.

كما وجّه المجلس بتشكيل لجنة لإدارة أموال القُصّر ومن في حُكمهم وإعداد خطة مالية لإدارتها ومتابعة استثمار هذه الأموال بما يحقق مصلحة القاصر، ويضمن سلامة الأموال، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى المجلس.

واعتمد المجلس إنشاء صندوق النفقة الذي يعنى بضمان وصرف النفقة العاجلة للمستحقين خصوصاً فئتي المرأة والأطفال، وذلك في حال تعذّر الحصول عليها من المُنفق كالزوج أو الأب لأسباب قانونية أو مالية، مما يعزّز الحماية الاجتماعية والعدالة الأسرية في الإمارة، على أن يتم استرداد المبالغ المصروفة من المُنفق بناءً على الآلية المقترحة.

على صعيد متصل، زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، مركز الإصلاح والتوجيه الأسري التابع لمجلس القضاء بالشارقة والواقع في منطقة اليرموك.

وتجوّل سموه في أروقة ومرافق المركز المتنوعة، والذي يقدم خدمات جلية للأسرة والمجتمع، ويعتبر خط الدفاع الأول لحماية الأسرة ضد كل ما يهدد استقرارها من النزاعات والمشكلات الاجتماعية بين أفرادها وما يترتب على ذلك من تفكك أسري وتشتت وضياع لكافة أفراد الأسرة، وذلك عبر رسالته المتمثلة في إصلاح ذات البين والمحافظة على الأسرة وتماسكها واستقرارها والعمل على حل كافة التحديات التي تواجهها.

وتفقد سمو رئيس مجلس القضاء عدداً من أقسام المركز الخاصة بالإجراءات القضائية.

إلى ذلك، حضر سمو رئيس مجلس القضاء، جانباً من ورشة عمل بعنوان فيتامينات الحياة الزوجية، وهي جانب من الفعاليات المستمرة لبث الوعي بين أفراد الأسرة وحل المشكلات، والاستفادة من مختلف الطرق لمنع وقوع النزاعات وتقديم طرق عديدة للحلول لأفراد الأسرة.

وتعرّف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال الزيارة على أهداف المركز والأدوار التي يقوم بها، والأنشطة التوعوية التي يشارك بها في مختلف الفعاليات.