«دستورية الوطني» تعتمد تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (28) مادة، إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة، وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية.

فيما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.