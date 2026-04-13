سائق "شارع المارينا" في قبضة شرطة دبي

ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، سائق مركبة استخدمها في استعراضات خطرة على شارع المارينا، في سلوك مروري مُتهور شكل خطراً على حياة مُستخدمي الطريق وهدد سلامتهم.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن ضبط المركبة جاء ضمن جهود الدوريات المرورية في تطبيق مبادرة "طرق هادئة" التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الأمن المجتمعي، والحد من الفوضى المرورية والضوضاء داخل المناطق السكنية.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن الدوريات المرورية رصدت مركبة وهي تقوم بأعمال استعراض وانحرافات مفاجئة وقيادة متهورة على الطريق العام، بطريقة تعرض حياة السائق ذاته وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، فضلاً عن التسبب في إرباك الحركة المرورية في الشارع، حيث تم استيقاف المركبة وإحالة السائق إلى الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وحذر العميد جمعة بن سويدان من السلوكيات المرورية الخطرة مثل الاستعراض والتفحيط والانحراف المفاجئ والقيادة بطيش وتهور، مؤكداً أن قانون السير والمرور الاتحادي، يعاقب كل من يقود مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو تتسبب في إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم حجز المركبة وإحالة السائق إلى القضاء.

وشدد على أن شرطة دبي لن تتهاون في التصدي لمثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة المجتمع، مؤكداً استمرار تكثيف الرقابة المرورية على مُختلف الطرق والمناطق الحيوية في الإمارة، باستخدام الدوريات الميدانية والأنظمة الذكية للرصد المروري.

ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مُشيراً إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع في الإبلاغ عن السلوكيات الخطرة عبر خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي.