سلطان ‌الجابر: مضيق هرمز لم يكن يوماً ملكاً لإيران لكي تغلقه

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن مضيق هرمز لم يكن يوما ‌ملكا لإيران لكي تغلقه ‌أو تقيد الملاحة فيه.

وقال معاليه على منصة "إكس" : إنه «منذ 28 فبراير: تم استهداف ما لا يقل عن 22 سفينة، ⁠قُتل 10 من أفراد طواقمها، و⁠نحو 20,000 بحّار عالقين وغير قادرين على العبور بأمان، ⁠وحوالي 800 سفينة تجارية عالقة، من بينها ما يقارب 400 ناقلة نفط».

وقال : «إن أي محاولة للقيام بذلك لا تُعد مسألة إقليمية فحسب، بل تمثل تعطيلاً لشريان اقتصادي عالمي وتهديداً مباشراً لأمن الطاقة والغذاء والصحة لكل دول العالم».

وأضاف معاليه « يُعد هذا السلوك غير قانوني وخطيراً وغير مقبول، ولا يمكن للعالم تحمّل تبعاته، أو السماح بحدوثه».