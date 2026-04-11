الإمارات.. توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط يضطرب مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:06، والمد الثاني 23:46،

الجزرالأول عند الساعة 15:45، والجزر الثاني عند الساعة 03:25.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعه 18:59، والمد الثاني عند الساعة 06:32، والجزر الثاني عند الساعة 01:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 21 70 25

دبي 26 19 70 30

الشارقة 27 18 75 30

عجمان 26 19 75 35

أم القيوين 27 18 80 35

رأس الخيمة 28 17 80 40

الفجيرة 34 22 60 25

العـين 29 17 75 20

ليوا 28 18 75 25

الرويس 26 17 75 30

السلع 26 19 85 30

دلـمـا 26 23 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 27 23 75 30

أبو موسى 27 22 80 35