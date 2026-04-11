مكتوم بن محمد: اختيار الشركات العالمية لدبي يعكس اتجاهاً ثابتاً للمستثمرين الباحثين عن النجاح الاقتصادي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بروس فلات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة، وناقش معه سبل توسيع آفاق التعاون بما يسهم في صناعة واستقطاب نماذج استثمارية نوعيّة ومستدامة ونقل الخبرات العالمية إلى الإمارات ودبي، مؤكداً سموه أن اختيار الشركات العالمية لدبي يعكس اتجاهاً ثابتاً للمستثمرين الباحثين عن النجاح الاقتصادي والبنى التحتية المتميزة والبيئة الداعمة للابتكار، لأن دبي هي أرض الفرص الواعدة.

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "شراكاتنا الاستراتيجية لا تكتفي بتحقيق النمو الاقتصادي بل يمتد أثرها إلى إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية وخلق قيمة اقتصادية مستدامة تعزز تنافسيتنا العالمية، واختيار الشركات العالمية لدبي يعكس اتجاهاً ثابتاً للمستثمرين الباحثين عن النجاح الاقتصادي والبنى التحتية المتميزة والبيئة الداعمة للابتكار، لأن دبي هي أرض الفرص الواعدة".