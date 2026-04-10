طقس الإمارات غداً.. فرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب مع السحب، يحدث المد الثاني عند 07:06 والجزر الأول عند الساعة 14:28.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 18:23 والجزر الأول عند الساعة 10:18 والجزر الثاني عند الساعة 00:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 22 80 30

دبي 32 21 80 30

الشارقة 32 20 80 30

عجمان 29 20 75 30

أم القيوين 31 19 75 25

رأس الخيمة 32 18 75 25

الفجيرة 30 22 85 40

العـين 33 21 60 20

ليوا 29 20 85 25

الرويس 29 21 85 30

السلع 29 21 85 30

دلـمـا 28 22 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 85 40

أبو موسى 27 22 85 40.