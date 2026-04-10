رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات بأبوظبي يطمئن على المصابين جراء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، المتأثرين جرّاء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة يرافقه سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وسعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة شخبوط الطبية، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، وذلك للوقوف بصفة مباشرة على كفاءة الخطط العلاجية وضمان تقديم أرقى مستويات الرعاية المتكاملة لهم.

وخلال جولته، التي جاءت تجسيدا لنهج راسخ في المتابعة الميدانية المستمرة لواقع الاستجابة الصحية، حرص الوفد على التفاعل المباشر مع المصابين وذويهم، مؤكداً أن سلامة المجتمع هي الغاية الأسمى لإستراتيجية إدارة الأزمات في الإمارة، والمرتكز الأول للسياسات والإجراءات بمعزلٍ عن تسارع التطورات الإقليمية.

وشدد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، على حشد كافة القدرات اللوجستية والطبية لتسريع تعافي المصابين، معرباً عن اعتزازه بروحهم المعنوية العالية وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وأشار إلى أن كفاءة الاستجابة الطبية تبرهن على متانة البنية التحتية والخطط الاستباقية التي تتبناها أبوظبي، معرباً عن ثقته في المسارات التأهيلية المتبعة والمعايير المتقدمة التي توفرها مدينة شخبوط الطبية لضمان رحلة شفاء متكاملة.

وأثنى معاليه على احترافية الكوادر الطبية والإدارية والتزامهم برسالتهم الإنسانية، مؤكداً أن هذه الكفاءات هي الضمانة الحقيقية لحماية المجتمع وأن تمكينها يقع في صلب اهتمامات منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكد الوفد في ختام الزيارة، على أن التناغم الميداني بين مختلف القطاعات هو الضمانة لترسيخ استجابة مرنة قادرة على احتواء التحديات بكفاءة واقتدار، مشيراً إلى أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، يواصل مراقبة مؤشرات التعافي بدقة لضمان استدامة جودة الحياة، وتوفير كافة الممكنات التي تدعم سلامة المصابين حتى تماثلهم التام للشفاء.