شرطة أبوظبي تدعو الجمهور للتقيد بقوانين وأنظمة المرور خلال الاحتفال بـ "عيد الاتحاد الـ53"

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم استخدام أنواع الرش "سبريه الحفلات" وعدم الخروج من نوافذ المركبة أو فتحة سقفها، وذلك ضمن مبادرة “احتفل بأمان“ تزامنا مع الاحتفالات بـ”عيد الاتحاد الـ53”.

ووزع قسم التوعية والتثقيف المروري في المديرية كتيب توعية رقمية حول ضوابط الاحتفالات بـ عيد الاتحاد" على السائقين ومستخدمي الطريق وكافة فئات المجتمع في كل من أبوظبي والعين والظفرة والمناطق الخارجية عن طريق دوريات التثقيف والدوريات الأمنية التابعة للمديرية وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والتعاون مع رجال المرور المتواجدين في الأماكن التي تقام فيها الاحتفالات.

ودعت المديرية السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة في المسيرات والاحتفالات الوطنية والتقيد بالعديد من الإجراءات من بينها عدم القيام بحركات استعراضية وعدم تغطية زجاج المركبة الجانبي والأمامي بملصقات وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة، وضرورة التزام المحتفلين بقواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة، وعدم تزويد المركبة بمواد الضجيج أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك أو زوائد تؤثر على الرؤية.