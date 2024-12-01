سعيد بن طحنون: الثاني من ديسمير يوم خالد في التاريخ

رفع معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات.

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: " في هذا اليوم التاريخي، يوم تأسيس دولتنا الحبيبة الذي سجلته البشرية ميلاداً لدولة التسامح والتعايش والمحبة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي وضع الأسس المتينة لهذا الوطن، وأرسى مبادئه القوية لنهضة شاملة لا تعرف المستحيل، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، القائد الملهم صاحب الرؤية الباهرة، والإنجازات العظيمة، ورائد المبادرات الطموحة، رمز الإنسانية ومنبع الخير والقيم الفاضلة التي استقاها من إرث الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأضاف معاليه: “ إنه إرث من الرحمة والحكمة والتسامح والعدل والإحسان، ومحبة الخلق وبذل الخير لهم. قائد فذ ملهم، أسهم بكلماته الحاسمة، وقراراته الحكيمة، وقيادته الرشيدة، ومبادراته الفريدة، في تعزيز روح الاتحاد، وبناء دولة آمنة ومستقرة توفر لشعبها العيش الكريم وتبث الأمل والثقة في قلوب كل من يعيش على أرضها الطيبة".

وتابع معاليه: “ اليوم، نحتفل بالإنجازات والمكتسبات العظيمة، وبمسيرة العطاء التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، ونسير بعزم وقوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً تحت قيادة حكيمة ورشيدة، لنعتلي المراتب الأولى في جميع المجالات، حتى أصبحنا نموذجاً متميزاً في القيادة، بشجاعة رؤية حكيمة، وقيادة واعية، خلّدت بصمات واضحة في مسيرة بلادنا ونهضتها التي نعيشها، مع التركيز على خدمة المواطن وبناء الوطن”.

وأكد معاليه أن الثاني من ديسمبر يوم مشهود من أيام دولة الإمارات ونموذج ملهم، حيث رفعت فيه راية الاتحاد عالية خفاقة في سماء هذا الوطن وانطلقت مسيرة البناء والتطوير لترسيخ مسيرتنا وتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية .. إنه يوم يجسد قدرة شعب الإمارات على تجاوز التحديات، ويعكس رؤية قيادتنا التي تضع الإنسان في جوهرها، وتسعى لتحقيق سعادته".