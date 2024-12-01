طقس الإمارات غداً .. غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وأوضح المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي مضطربا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:52 والثاني عند الساعة 03:29 والجزر الأول عند الساعة 20:33 والثاني عند الساعة 06:50.

أما بحر عمان فيكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:15 والثاني عند الساعة 23:11 والجزر الأول عند الساعة 16:02 والثاني عند الساعة 04:58 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 22 70 40

دبي 28 20 65 40

الشارقة 27 20 70 35

عجمان 28 22 70 40

ام القيوين 27 17 70 35

رأس الخيمة 28 16 75 35

الفجيرة 28 21 70 35

العـين 27 17 75 35

ليوا 26 16 80 35

الرويس 25 19 70 45

السلع 24 15 75 45

دلـمـا 24 20 80 45

طنب الكبرى 25 19 80 45

طنب الصغرى 25 19 80 45

أبو موسى 25 19 80 45