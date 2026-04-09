"الفارس الشهم 3" يواصل تسيير "جسر حميد الجوي" لإغاثة قطاع غزة بـ100 طن من المساعدات الغذائية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، جهودها الإنسانية المتواصلة عبر جسر حميد الجوي، لإيصال 100 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء في قطاع غزة، في إطار دعمها المستمر وتخفيف معاناتهم الإنسانية.

وشملت الشحنة الأخيرة كميات من المواد الغذائية الأساسية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة في ظل الظروف الراهنة.

يأتي استمرار تسيير الجسر الجوي تأكيداً على التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ، وحرصها على استدامة تدفق المساعدات عبر مختلف المسارات الجوية والبرية والبحرية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن.

وتعكس هذه الجهود المتواصلة الدور الريادي لدولة الإمارات في العمل الإنساني والإغاثي، وتجسد قيم التضامن والتكافل التي تنتهجها قيادةً وشعباً في دعم الأشقاء في قطاع غزة.