محمد بن راشد: الإمارات دخلت الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الإمارات دخلت الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنين ومقيمين، صغاراً وكباراً، عسكريين ومدنيين، حكوميين واقتصاديين، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة .. وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً.. مواطنين ومقيمين .. صغاراً وكباراً .. عسكريين ومدنيين.. حكوميين واقتصاديين .. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها.. علم الإمارات رمز القوة والفخر .. ندعو أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة أن يرفعوه فوق المنازل والمؤسسات والمباني.. فخورين بدولتنا.. فخورين برئيس دولتنا.. فخورين بقواتنا المسلحة.. فخورين بقوة اقتصادنا.. فخورين بفرق عملنا.. فخورين بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا.. فخورين بعلمنا .. لنرفع العلم شامخاً فوق كل بيت ومبنى.. دليل محبتنا .. ورمز ولائنا لرئيس دولتنا.. وراية وحدتنا وتوحدنا"

وختم سموه: "حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها".