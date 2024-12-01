محمد بن راشد: زايد وراشد … هاماتٌ وقاماتٌ خالدة في سجل الفخر والمجد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقطع فيديو يروي قصة لقاء تاريخي جمع بين المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في 18 فبراير 1968 بعرقوب السديرة.

وقال سموه "سنروي للأجيال قصة لقاءٍ صنع التاريخ، لقاء الأخوّة والمحبة في عرقوب السديرة يوم 18 فبراير 1968، في ذلك اليوم، تصافحت القلوب قبل الأيادي، والتقت الرؤى لتوحيد المصير. كان ذلك السطر الأول الذي خطّه زايد وراشد في حكاية وطن الاتحاد، وطنٌ لا يعرف المستحيل، انطلق من الصحراء إلى أعماق الفضاء، بهمة شعب الاتحاد".