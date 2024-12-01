وزير الرياضة: عيد الاتحاد ذكرى خالدة

قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، إن عيد الاتحاد يمثل ذكرى خالدة ومناسبة مميزة نستحضر فيها معاني الاعتزاز بتلك اللحظة التاريخية، التي شهدت قيام صرح الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين، "طيب الله ثراهم"، والذين وضعوا الأسس الراسخة لنموذج استثنائي يجمع بين الوحدة والتكاتف والتنمية المستدامة.

وأعرب في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، عن فخر بما حققته الدولة من إنجازات نوعية في المجالات كافة، ومن بينها القطاع الرياضي الذي أصبح أحد ركائز التنمية الوطنية الشاملة،مشيرا إلى أنه على مدى العقود الماضية، ساهمت الرياضة في تعزيز الهوية الوطنية ونشر قيم التلاحم والتنافس الشريف والعمل الجماعي، فضلاً عن كونها وسيلة رئيسية لترسيخ سمعة دولة الإمارات المرموقة عالمياً.

وأكد ، أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني فحسب، بل هي منهج حياة لبناء الأجيال وتعزيز رفاهية المجتمع، ومساهم رئيسي في تحقيق طموحات دولتنا الحبيبة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.وتوجه معاليه في هذه المناسبة، بأسمى التهاني والتبريكات لقيادة دولة الإمارات ولشعبها الكريم والمقيمين على أرضها.

وأكد التمسك بمبادئ الاتحاد ومعاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، مجددا العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة دولتنا الحبيبة في مختلف المجالات، وتكثيف الجهود لتطوير القطاع الرياضي ليكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً.