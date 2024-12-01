سلطان بن طحنون: الإمارات أصبحت رمزا للقوة والوحدة والازدهار

توجّه معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن"، أن الاحتفال بعيد الاتحاد ليس فقط احتفالاً باتّحاد دولتنا، بل هو أيضًا لحظة للتأمل في الرؤية والعزيمة والجهود الجماعية التي حوّلت الإمارات إلى رمز للقوة والوحدة والازدهار، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، حيث حقّقت الدولة خطوات كبيرة في جميع المجالات، من النمو الاقتصادي إلى التنمية الاجتماعية، والابتكار العلمي، والدبلوماسية العالمية.

وتوجه بأحر التهاني وأصدق آيات الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود وشعب الإمارات الكريم , بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 للدولة.وأضاف معاليه في كلمته بهذه المناسبة، أن إنجازات الإمارات في القطاع الصحي والطبي برزت من خلال تعزيز البنية التحتية الصحية ، وذلك بإنشاء مستشفيات ومراكز طبية عالمية المستوى، مثل مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وتطبيق معايير جودة ورعاية صحية وفقًا للمعايير الدولية والاستجابة لجائحة كوفيد-19بجهود أبطال خط الدفاع الأول ومكتب فخر الوطن ومختلف الهيئات الصحية في الدولة .

وأكد أن دولة الإمارات وبدعم وتوجيهات قيادتها الحكيمة أثبتت ريادتها في القطاع الصحي، من خلال مبادرات مبتكرة واستثمارات إستراتيجية، معربا عن امتنان مكتب فخر الوطن، للعاملين في الخطوط الأمامية، ويعمل على تعزيز دورهم وتأمين مستقبلهم المهني والإنساني.