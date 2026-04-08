منال بنت محمد تُشيد بدور موظفات حكومة دبي في التنمية

أشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد بالعطاء الملموس لموظفات حكومة دبي، مؤكدة أن جهودهن في مختلف القطاعات تترجم عملياً النهج التنموي الملهم الذي أرساه الشيخ محمد بن راشد.

أوضحت سموها أن رؤية القيادة الرشيدة وضعت المرأة كشريك أساسي وفاعل في بناء المستقبل، مثمنة الأدوار المحورية للمرأة كأم وابنة وموظفة وقيادية تقود مسيرة الإنجازات والتميز بكفاءة واقتدار دائم.

أكدت سموها التزام مؤسسة دبي للمرأة الراسخ بمواصلة دعم الموظفات وتوفير بيئة عمل محفزة، تتيح لهن الاستمرار في تحقيق النجاحات والمضي قدماً بثقة تامة نحو المزيد من الريادة والتميز المهني.

وصفت سموها تفاني وعطاء موظفات حكومة دبي بالنموذج المشرف الذي يجسد أسمى قيم الانتماء، مشيرة إلى قدرتهن الفائقة على تحويل كافة التحديات العملية إلى قصص نجاح ملهمة وطموحة جداً.

أعربت سموها عن خالص شكرها واعتزازها بجهود الكوادر النسائية، مؤكدة تقديم الدعم الدائم لهن لضمان استمرار دورهن المحوري في ترجمة النموذج التنموي لإمارة دبي، والمساهمة بفاعلية في بناء مستقبل الوطن.