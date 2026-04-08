دبي تهزم لندن وسنغافورة.. حافلات تتحدى الزمن لـ18 عاماً وتقطع 2 مليون كيلومتر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحقيق رقم قياسي عالمي جديد يتمثّل في تشغيل أسطول حافلات النقل العام لمسافة تراكمية تجاوزت 2 مليون كيلومتر للحافلة الواحدة، مع استمرار الحافلات في العمل بكفاءة عالية على مدى 18 عاماً من الخدمة المتواصلة، ويعكس هذا الإنجاز مكانة دبي كوجهةً عالميةً رائدة في الابتكار والاستدامة، وإضافة نوعية إلى سجّل إنجازات الإمارة الحافل، ويؤكد التزامها الدائم بتقديم خدمات نقل عام مبتكرة ومستدامة ترتقي بسعادة المتعاملين في الإمارة.

كما يُعد هذا الإنجاز الاستثنائي تتويجاً لاستراتيجية الهيئة في تعظيم الاستفادة من الأصول واتّباعها لأعلى معايير الاقتصاد الدائري، وهو ما يؤكّد كفاءة وفعالية عمليات الصيانة الوقائية والتشغيلية المطبّقة.

أرقام عالمية

وأكدت الأرقام تجاوز الحافلات لحاجز الـ 2 مليون كيلومتر، متفوقة بفارق كبير على نظيراتها في مدن كبرى، حيث بلغت أقصى مسافة قـُطعت في كلٍ من لندن: (1.3 مليون كم) وسنغافورة: (1.4 مليون كم)، مع استمرارية التشغيل لـ 18 عاماً دون انقطاع، متجاوزة العمر الافتراضي المخطط له، وبكفاءة تشغيلية عالية، حيث حافظت الحافلات على تحقيق وفرة بنسبة تجاوزت 93% خلال عام 2025، مع الحفاظ على معدل أعطال منخفض جداً مقارنة بالمعايير العالمية.

قصة نجاح

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل هو قصة نجاح حقيقية تعكس رؤية الهيئة في بناء منظومة نقل عام مستدامة وذكية، تجمع بين التكنولوجيا والكفاءة التشغيلية وثمرة عمل دؤوب من قِبل فريق محترف يطبّق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وأن دبي تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها أفضل مدن العالم في جودة الحياة والخدمات.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز يحمل أبعاداً استراتيجية عميقة، تسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً ذكيةً ومستدامة، فإطالة العمر التشغيلي للحافلات يسهم بشكل مباشر في تقليل المخلّفات الناتجة عن تصنيع واستبدال المركبات، وهو ما يدعم توجهات دبي في الحفاظ على البيئة، كما يُظهر توفيراً كبيراً في التكاليف الرأسمالية، من خلال إطالة عمر الأصول وتأجيل الحاجة لتغييرها، ومؤكدة أن هذا النجاح في تحقيق تلك الأرقام، يوثق كفاءة خطط الصيانة الوقائية وأعمال الصيانة الدقيقة التي تُدار بكفاءة عالية، وتُعد نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً.