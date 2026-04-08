إسلامية دبي وشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) تطلقان بنية تحتية ذكية في مساجد الإمارة

وقّعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عقدًا إطاريًا لترخيص إشغال مواقع مؤقتة لتطوير وتشغيل بنية تحتية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية في مواقف مساجد الإمارة، مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدائرة بتبني الحلول الذكية المستدامة وتعزيز جاهزية المساجد لتلبية احتياجات المجتمع المتغيّرة.

وجرى توقيع العقد بحضور سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة، وسعادة المهندس أحمد الكعبي، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV): ، حيث يمتد العقد لمدة ثماني سنوات مع إمكانية التجديد باتفاق الطرفين، بما يضمن استمرارية المشروع وتطويره وفق أفضل الممارسات في مجال الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية.

ويتيح العقد تقديم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل تركيب وتشغيل محطات شحن حديثة ومتطورة في مواقف المساجد، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية ومتابعة كفاءة التشغيل، وتوفير حلول دفع ذكية وآمنة، وتطبيق تقنيات متقدمة لإدارة الطاقة بما يسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الأثر البيئي. كما يتضمن المشروع توفير تطبيق رقمي يتيح للمستفيدين الاطلاع على مواقع محطات الشحن بما يعزز سهولة الاستخدام ويوفر تجربة خدمية متقدمة لرواد المسجد.

وبهذه المناسبة، أكّد سعادة أحمد درويش المهيري أن هذا المشروع يُشكّل تحوّلًا نوعيًا في فلسفة تطوير الخدمات المرتبطة بالمساجد، ويعكس انتقال إسلامية دبي من مفهوم تقديم الخدمة التقليدية إلى بناء منظومة متكاملة تُراعي الاستدامة، وتستشرف احتياجات المجتمع المستقبلية. وأشار إلى أن إدماج حلول الطاقة النظيفة ضمن مرافق المساجد يعزّز دورها كمراكز حضارية فاعلة في منظومة التنمية المستدامة، ويؤكد التزام الدائرة بمواءمة رسالتها الدينية مع السياسات الوطنية في مجالات الطاقة، والبيئة، والتحول الذكي، بما يسهم في ترسيخ نموذج مؤسسي متقدم للمساجد يواكب تطلعات إمارة دبي نحو المستقبل.

وقال سعادة المهندس أحمد الكعبي، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV): "تعكس هذه الاتفاقية أهمية الشراكات الفاعلة في دفع مسيرة التنقل المستدام على مستوى دولة الإمارات، ومن خلال العمل المشترك مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لنشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في مساجد الإمارة، نُسهم في دمج حلول النقل النظيف ضمن المرافق المجتمعية، ودعم انتقال الدولة نحو مستقبل منخفض الانبعاثات"، وثمّن سعادته الشراكة بين الجانبين، مؤكداً التزام "الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية" بمواصلة التعاون مع الجهات الوطنية المعنية لتوسيع نطاق البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتسريع تبنّي حلول النقل المستدام، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات.

من جهته، أشار علي ال درويش المدير التنفيذي لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالوكالة، أن هذا التعاون مع الدائرة يجسّد خطوة عملية لتوفير خدمات شحن المركبات الكهربائية في مواقع ذات طابع مجتمعي، مع الحفاظ على نهج استراتيجي واضح في توسيع شبكة الشحن، كما يعكس التزام شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) بتوفير حلول تنقّل مستدامة وميسّرة على مستوى دولة الإمارات.

من جانبه، بيّن المستشار المهندس علي الحليان السويدي، أن المشروع يستند إلى أسس فنية متقدمة، حيث تم اعتماد أحدث تقنيات شحن المركبات الكهربائية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية. وأكد أن البنية التحتية صُممت بما يضمن المرونة وقابلية التوسع مستقبلًا، وربطها بأنظمة ذكية لإدارة الطاقة ومراقبة الأداء، بما يتواكب مع النمو المتسارع لاستخدام المركبات الكهربائية في إمارة دبي.

ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للدور الريادي لإسلامية دبي في دعم مسيرة الاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز تكامل القيم الدينية مع متطلبات التنمية المستدامة، بما يرسّخ مكانة المساجد كمرافق مجتمعية متقدمة تواكب تطلعات المستقبل.