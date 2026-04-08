Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

مكتب أبوظبي الإعلامي: الحادث في مجمع حبشان للغاز أدى إلى اندلاع عدة حرائق وتم تعليق العمليات مؤقتاً

undefined's profile picture

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي أنه في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في مجمع حبشان للغاز، تؤكد الجهات المختصة في إمارة أبوظبي أن الحادث ناجم عن سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي، ما أدى إلى اندلاع عدة حرائق، وإصابة شخصين من الجنسية الإماراتية وشخص من الجنسية الهندية بإصابات بسيطة، تم تعليق العمليات في الموقع مؤقتاً، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.

وأضاف: تهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.