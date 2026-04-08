مكتب أبوظبي الإعلامي: الحادث في مجمع حبشان للغاز أدى إلى اندلاع عدة حرائق وتم تعليق العمليات مؤقتاً

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي أنه في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في مجمع حبشان للغاز، تؤكد الجهات المختصة في إمارة أبوظبي أن الحادث ناجم عن سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي، ما أدى إلى اندلاع عدة حرائق، وإصابة شخصين من الجنسية الإماراتية وشخص من الجنسية الهندية بإصابات بسيطة، تم تعليق العمليات في الموقع مؤقتاً، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.

وأضاف: تهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.