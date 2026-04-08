Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

قرقاش: انتصرت الإمارات

undefined's profile picture

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات انتصرت في حربٍ سعت بصدق لتجنّبها، وانتصرت بدفاعٍ وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم.

وقال معاليه: "نتجه اليوم لإدارة مشهدٍ إقليمي معقّد برصيدٍ أكبر، ومعرفةٍ أدق، وقدرةٍ أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل".

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس":

وختم معاليه: " قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات النهضوي".