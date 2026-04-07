ماذا تفعل في حال سقوط شظايا؟

ضمن جهود تعزيز الجاهزية المجتمعية، دعا مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية في حال سقوط شظايا، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة «مجتمعنا جاهز»، بما يسهم في رفع مستويات السلامة والحماية للجميع.

وبين المركز عدة خطوات تمثلت في:

التزِم الهدوء، وابتعِد عن المنطقة، وابقَ على مسافة آمنة من موقع السقوط.

لا تحاوِل لمس أو تحريك أي جزء من الشظايا.

لا تتجمهَر في منطقة الحدث لتمكين الجهات المختصة من الوصول للمكان.

تحقَّق من سلامة أفراد أسرتك، واحرِص على طمأنتهم وتخفيف الذعر.

لا تقترِب! قد تحتوي الشظايا على مواد متفجرة أو مواد خطرة.

تجنَّب التعامل مع أي جسم غريب أو شظايا على أنها غير خطرة.

تجنَّب تصوير موقع السقوط أو نشر أي صور على وسائل التواصل الاجتماعي.

استقِ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنَّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة أو المفبركة.

اتصِل على رقم الطوارئ 999 لإبلاغ الجهات المختصة.