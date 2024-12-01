مسؤولون: الإمارات لا تنسى من بذل روحه في سبيلها

أكد مسؤولون بمناسبة يوم الشهيد، الذي يوافق الـ30 من نوفمبر من كل عام أن قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد جعلت من الوفاء للشهداء وعائلاتهم جزءاً لا يتجزأ من هوية هذا الوطن، تأكيداً على أن الإمارات لا تنسى من بذل روحه في سبيلها.

رايات الفخر

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: في يوم الشهيد نستذكر معاً ملحمة مجدٍ خالدة سطَّرها رجال صدقوا الوعد وأوفوا بالعهد، مُقدمين أرواحهم الزكية الطاهرة لعزة الإمارات وكرامتها.

إنهُ يوم ترتفعُ فيه رايات الفخر عالياً، شاهدةً على شجاعةِ شهدائنا الذين قدموا أغلى ما يملكون لتبقى الإمارات حصناً منيعاً يزهو بالأمن والاستقرار.

وفي هذا اليوم المهيب، نستذكرُ بقلبٍ مُفعم بالإجلال تضحيات هؤلاء الأبطال الذين كتبوا بدمائهم صفحاتٍ مضيئة في تاريخ الوطن، ورسخوا معاني الولاء والانتماء التي تُشكل الأساس الراسخ لهذه الدولة العظيمة.

وأكد أن تضحيات شهدائنا هي الوصية التي نحملها جميعاً، وهي الشُعلة التي تُنير طريق الأجيال القادمة نحو مُستقبل أكثر إشراقاً وقوة.

رحم الله شهداء الإمارات وأسكنهم فسيح جناته، وجعل ذكراهم رمزاً للعزة والكرامة في قلب كل إماراتي. فهؤلاء الشهداء ليسوا مجرد أسماء على صفحات التاريخ، بل هم قناديل مُضيئة تهدي الوطن في مسيرته نحو المجد.

وقال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «إن شهداء الإمارات ضربوا مثالاً رائعاً في حب الوطن، وقدموا بأرواحهم نموذجاً مشرفاً للبذل والعطاء، كما رسخوا في ذاكرة الدولة وتاريخها مفهوماً أصيلاً للتضحية والقدوة الحسنة». وأكد الكتبي، أن إحياء الدولة لذكرى الشهداء وتخصيص يوم ومناسبة وطنية سنوية لذلك، من شأنه تعزيز قيم الولاء والانتماء في أوساط المجتمع، ولدى الشباب على وجه التحديد، لافتاً إلى أن يوم الشهيد سيظل عنواناً مهماً للبطولة والفداء، وأثراً ملهماً لمعاني الوفاء لدى أبناء الوطن.

تضحيات خالدة

وأكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها البطولات التي سطرها أبناء وطننا المعطاء دفاعاً عن أرضه وشعبه، وحفاظاً على إنجازاته ومكتسباته.

وأضاف في كلمته بهذه المناسبة، نقف اليوم إجلالاً وتكريماً لتضحيات الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة وقدموا دماءهم الزكية، وجادوا بالغالي والنفيس من أجل عزة ورفعة وطنهم، وإعلاء راية الإمارات في سماء المجد خفاقة عالية.

وقال: إن تضحيات الشهداء الأبرار ستظل خالدة في القلوب ومنقوشة بأحرف من نور في سجلات الوطن، وستظل منارةً لنا وللأجيال القادمة، تضيء الطريق نحو مستقبل آمن مزدهر، ونتعلم منها معاني التفاني وقيم الإخلاص وحب الوطن. وأشار إلى أن يوم الشهيد يجسد أروع صور التكاتف والتلاحم بين القيادة والشعب، حيث نحيي ذكرى شهدائنا العطرة، ونجدد العهد بمتابعة مسيرة التضحيات والبناء والنماء.

وأكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي أن «يوم الشهيد» ذكرى وطنية للاحتفاء ببطولات الشهداء الأبرار الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن أرض الوطن وأمنه وصون كرامته وسيادته وحماية مكتسباته، لتبقى دولة الإمارات كعهدها دوماً مرفوعة الهامة بقيادتها الرشيدة، وبشعب عاهد قيادته على أن يكونوا للوطن جنوداً وفداءً ليظل اسم الإمارات مرفوعاً في عنان السماء.

نستذكر اليوم بفخر واعتزاز تضحيات الشهداء الأبطال وملاحم البطولة التي سجلها التاريخ بمداد من نور في أنصع صفحاته، فذكراهم العطرة ستبقى منارة للمحبة ومثالاً للفداء، وسيظل عطاؤهم ملهماً وقدوة لأجيال الغد لمواصلة مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات لتعزيز ريادة الدولة وترسيخ مكانتها عالمياً.

مسيرة

وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن «يوم الشهيد» مناسبة وطنية تعبر فيها دولة الإمارات عن أسمى قيم الوفاء والاعتزاز بتضحيات أبناء الوطن البررة، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وفي هذا اليوم نستحضر روح الشجاعة والتضحية لأبطالنا الذين جسدوا أروع ملاحم الفداء والإخلاص في ميادين العزة والكرامة من أجل رفعة الدولة وحماية مكتسباتها والمساهمة في جهود ترسيخ العدالة والسلام.

وأضاف: سيظل شهداء الإمارات رموزاً مضيئة في مسيرة الدولة، وقصصهم الملهمة ستبقى حية في قلوب الأجيال القادمة، وشعلة مضيئة في مسيرتنا نحو بناء مستقبل واعد يحافظ على قيم الاتحاد، مُستلهمين من تضحيات الشهداء العزيمة والإرادة لمواصلة التقدم نحو غد أفضل، والعمل يداً بيد في سبيل الحفاظ على وطن آمن مزدهر.