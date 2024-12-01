وزارة الخارجية: المناسبة تجسد قيم الولاء والعرفان



أقامت وزارة الخارجية، أمس في مقرها بالعاصمة أبوظبي، مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد»، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية في كل الميادين.



وجاء احتفاء الوزارة بهذه المناسبة تجسيداً لقيم الولاء والعرفان التي ترسخها القيادة الرشيدة تجاه أبطال الإمارات، وتضمنت الفعالية دقيقة صمت تخللها الدعاء الصادق والترحم على أرواح الشهداء في الحادية عشرة والنصف صباحاً، ثم رفع سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في الوزارة علم الدولة فوق السارية الرئيسية في ديوان عام الوزارة مصحوباً بالسلام الوطني .

كما أحيت البعثات التمثيلية للدولة في الخارج المناسبة.