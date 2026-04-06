أنور قرقاش: أي اتفاق مع إيران يجب أن يحمي أمن الخليج ومضيق هرمز

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن دولة الإمارات تصر على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران، يجب أن يعالج المخاوف الأمنية لدول الخليج العربية، وأن يتجنب "خلق بيئة أكثر خطورة في المنطقة".

وقال معاليه لشبكة CNN إن الإمارات ترغب في "أن تشهد نهاية لهذا الصراع، ولكن إنهاء هذا الصراع ينبغي ألا يؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف" أن أي اتفاق يجب أن يتناول برنامج طهران النووي، بالإضافة إلى الصواريخ والطائرات المسيرة "التي لا تزال تُطلق علينا وعلى دول أخرى".

وتابع: "وبعد ذلك، إذا كانت إيران ترغب أيضا في اتفاق بعدم الاعتداء، فيجب أن يشمل هذا الاتفاق الجميع. لا يقتصر الأمر على الإجراءات الأمريكية -الإسرائيلية ضد إيران، بل يشمل أيضا عدوان إيران على جيرانها".

وقال معاليه إن: "هجمات إيران على جيرانها في الخليج من المرجح أن "تعزز" دور الولايات المتحدة في الخليج، "ولن تقلله".

وأضاف : "الولايات المتحدة هي شريكنا الأمني ​​الرئيسي، وسنعزز علاقتنا معها".

وتابع معاليه إن مضيق هرمز يجب أن يكون "جزءا لا يتجزأ" من أي تسوية، "مع الاتفاق بوضوح حول هذا الأمر"، وأضاف أن الإمارات ستنضم إلى أي جهد تقوده الولايات المتحدة، وإلى أي جهود دولية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.