"مدى ميديا" ترسي عطاءً للإعلانات الخارجية على شركة "PHI" للإعلان

أعلنت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن ترسية عطاء إستراتيجي للإعلانات الخارجية على شركة "PHI" للإعلان، حيث قام كلٌ من منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدى ميديا"، ونايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة "PHI" للإعلان، بتوقيع الاتفاق الخاص بالعطاء.

وبموجب هذه الخطوة، مُنحت شركة "PHI" حقوق تركيب وتشغيل واستثمار وتحقيق العوائد من محفظة من الأصول الإعلانية الخارجية الواقعة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل، وطريق دبي – العين، والتي تُعد من أهم الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في الإمارة.

وتضم هذه المحفظة تسع لوحات يونيبول رقمية، وتسع لوحات يونيبول غير رقمية، إضافة إلى لوحة سياج غير رقمية. وقد تم اختيار جميع المواقع بعناية وفق معايير تخطيطية وفنية ومعايير سلامة معتمدة، بما يضمن انسجامها الكامل مع البنية التحتية للطرق والمشهد الحضري في دبي.

وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدى ميديا"، إن الشركة تؤكد من خلال ترسية هذا العطاء على واحدة من أهم الشركات الإقليمية العاملة في قطاع الإعلانات الخارجية، مدى التزامها بنهجها الإستراتيجي الرامي إلى تعزيز فرص الاستثمار التي تدفع عجلة النمو المستدام والتحوّل في سوق الإعلانات الخارجية في دبي.

وأضاف أن الشركة تهدف، من خلال تسريع تبنّي الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية عالمية المستوى، إلى تمكين شركاء القطاع، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وبناء منظومة إعلانات خارجية متكاملة وجاهزة للمستقبل تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، وخطة دبي الحضرية 2040 والرؤية الأشمل للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

وتندرج هذه الترسية ضمن إستراتيجية "مدى ميديا" لدعم نمو قطاع الإعلانات الخارجية في دبي من خلال طرح فرص استثمارية منظمة بواسطة إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، تعزز ثقة السوق، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الجهات الفاعلة في القطاع مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة.

بدوره، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة "PHI"، إن الاتقافية تعزز شراكة الشركة مع قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، لافتا إلى أن هذه الشراكة بُنيت على الثقة والنمو المستدام منذ عام 2019. وأضاف أن هذا العطاء يعكس التزاما مشتركا بتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، كما يعزز مكانة "PHI" كأكبر شبكة لوحات رقمية "LED" خارجية في الإمارة، مدفوعة باستثمارات مستمرة في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع رؤية دبي وطموحاتها التنموية الكبيرة.

و تتولى "مدى ميديا"، باعتبارها الجهة التشغيلية والتطويرية للقطاع، مسؤولية التخطيط وتوزيع الأصول الإعلانية الخارجية في دبي، بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية وشركاء القطاع، لضمان أن تسهم الأنشطة الإعلانية في تعزيز جمالية المدينة والاستدامة والسلامة المرورية، مع تمكين القطاع من التطور بما ينسجم مع المستهدفات الاقتصادية والرقمية للإمارة.

ويُعد هذا العطاء جزءاً من قائمة أوسع من عطاءات الإعلانات الخارجية التي تعتزم "مدى ميديا" طرحها خلال عام 2026، وتشمل مجموعة متنوعة من الأصول الإعلانية على امتداد شبكات الطرق الرئيسية ومواقع إستراتيجية أخرى في دبي، استجابة لاحتياجات السوق ودعماً للنمو طويل الأمد للقطاع، ضمن مساعيها إلى تعزيز جاذبية سوق الإعلانات الخارجية، ودعم نموه، وتشجيع الابتكار، والحفاظ على مستويات متسقة من الجودة والامتثال والتميّز التشغيلي.