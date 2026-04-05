محمد بن زايد: سالم إبراهيم السامان النعيمي أسهم في مسيرة التحول الاقتصادي في الدولة





نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سالم إبراهيم السامان النعيمي، متقدماً سموه بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وداعياً الله تعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «رحم الله سالم إبراهيم السامان النعيمي وأسكنه فسيح جناته. أحد رجالات التجارة والاقتصاد والثقافة من الرعيل الأول في دولة الإمارات. عاصر مرحلة التأسيس وعمل بإخلاص مع الشيخ زايد، رحمه الله، وأسهم في مسيرة التحول الاقتصادي في الدولة. خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة داعياً الله تعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».