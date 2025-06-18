«بيت الخير» تستقبل 67 ألف رسالة تبرّع منذ بداية العام الجاري

استقبلت جمعية بيت الخير نحو 67 ألف رسالة تبرع نصية منذ بداية العام 2025، بإجمالي تبرعات بلغ مليوناً و800 ألف درهم، في تجسيد واضح لروح العطاء والتكافل المجتمعي.

ويأتي ذلك ضمن جهود الجمعية لتعزيز التواصل مع المجتمع وتشجيع المشاركة في دعم مشاريعها الإنسانية، من خلال إتاحة خيارات متعددة للتبرع عبر المنصات الإلكترونية، وفي مقدمتها الرسائل النصية القصيرة.

وأكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية أن هذا المبلغ يعكس مدى أهمية التبرع عبر الرسائل النصية كوسيلة لتعزيز التفاعل بين الجمعية وأفراد المجتمع، وقال: «تؤمن بيت الخير بأهمية توفير قنوات تبرع آمنة، وسريعة، وسهلة الوصول، بما يتيح للجمهور فرصة المشاركة في العمل الإنساني بكل ثقة ويسر وراحة، وقد أثبتت هذه الطريقة كفاءتها في تبسيط إجراءات التبرع، حيث بات بإمكان المتبرعين المساهمة في الأعمال الخيرية ومساندة المشاريع الإنسانية للجمعية في أي وقت ومن أي مكان».

وأشار العوضي إلى أنّ التبرع عبر الرسائل النصية يمثّل رابطاً إنسانياً مباشراً يصل بين نوايا الخير واحتياجات الفئات المستحقة، بفضل ما توفره هذه الخدمة من شفافية ومرونة في الأداء، منوهاً بأنّ «بيت الخير» تقوم بتخصيص أرقام للرسائل النصية القصيرة لدعم مشاريعها الخيرية الثابتة والموسمية، وفقاً لاحتياجات كل مرحلة، وبما يواكب تطلّعات المتبرعين، حيث تستخدم هذه الأرقام في حملات مدروسة تستهدف تمويل مشاريع سقيا الماء، والطعام للجميع، والصدقة العامة، والصدقة الجارية، والمساعدات الطبية والتعليمية، إلى جانب حملات شهر رمضان، وعيد الأضحى، وغيرها من المبادرات الإنسانية.

ودعا العوضي المحسنين الكرام إلى مواصلة دعم الجمعية عبر الرسائل النصية، والمشاركة في صناعة الأثر الإنساني، فكل رسالة تفتح باب أمل وتحدث فرقاً في حياة من هم بأمسّ الحاجة للمساعدة.