طقس الإمارات غداً غائم جزئياً بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الدولة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للغبار على اليابسة.

الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س

الخليج العربي: شديد الإضطراب إلى مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والمد الثاني عند الساعة 02:37

الجزر الأول عند الساعة 19:57والجزر الثاني عند الساعة 06:23

بحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:36والمد الثاني عند الساعة 22:37

الجزر الأول عند الساعة 15:26والجزر الثاني عند الساعة04:17

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي

27

22

70

40

دبي

28

21

70

40

الشارقة

27

24

75

35

عجمان

28

25

75

40

ام القيوين

26

19

80

45

رأس الخيمة

28

19

80

35

الفجيرة

29

22

60

25

العـين

27

17

85

40

ليوا

27

17

85

35

الرويس

25

21

70

55

السلع

24

17

80

45

دلـمـا

24

21

85

45

طنب الكبرى / الصغرى

25

20

75

40

أبو موسى

25

20

75

45