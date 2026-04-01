محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس الروسي ورئيس وزراء اليونان تداعيات الاعتداءات الإيرانية

سموه يبحث مع وزير الدفاع اليوناني علاقات التعاون وسبل تعزيزها في الشؤون الدفاعية

ميتسوتاكيس يجدد إدانة اعتداءات طهران الإرهابية المتواصلة ضد الإمارات ودول المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراته السلبية على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما تشهده من تصعيد عسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراته على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وجدد ميتسوتاكيس إدانة اليونان للاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما استعرض الجانبان مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما على جميع المستويات بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

لقاء

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، نيكوس ديندياس، وزير الدفاع في جمهورية اليونان.

ونقل الوزير إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار.

وتناول اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وخاصة في المجالات والشؤون الدفاعية.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما تشهده من تصعيد عسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، إضافة إلى العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، مجدداً إدانة اليونان لهذا العدوان الذي يشكل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وتقويضاً للاستقرار والأمن الإقليمي.