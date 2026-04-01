سفير الإمارات في بنما يبحث توسيع علاقات البلدين

التقى محمد عبدالله الشامسي، سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية بنما، خافيير مارتينيز آشا، وزير العلاقات الخارجية البنمي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وبحث سبل تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية لتعزيز الشراكة الثنائية والبناء على المشاركات السابقة بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الهجوم الإيراني الإرهابي والغاشم الذي استهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية البنمي تضامن بلاده مع دولة الإمارات، واعتباره هذا الهجوم تهديداً للاستقرار الإقليمي، مشيداً بدور دولة الإمارات في تعزيز الأمن والسلام الإقليميين.

من جانبه، أعرب الشامسي عن تقديره لمواقف جمهورية بنما الداعمة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.