رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما تشهده من تصعيد عسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي إلى جانب تأثيراته على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وجدد معاليه إدانة اليونان للاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما استعرض الجانبان مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما على جميع المستويات بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.