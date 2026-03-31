المكتب الإعلامي لحكومة دبي يحذر من الأخبار المضللة

حذر المكتب الإعلامي لحكومة دبي من الأخبار المضللة التي تنتشر بسرعة، مشدداً على أن الحقيقة تبقى هي الأهم.

وأوضح المكتب أنه بشكل يومي وعلى مدار الساعة نقرأ منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعناوين مثل «أسمع صوت انفجارات في دبي»، و«الحركة في دبي متوقفة»، و«نقص حاد في السلع».

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه عند التحقق من هذه المنشورات، تبين أن معظمها يصدر من حسابات يعيش أصحابها في قارات أخرى، أو على بُعد مئات وحتى آلاف الكيلومترات عن الإمارة.

ودعا الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات الدقيقة والتحديثات الموثوقة من خلال متابعة القنوات الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.