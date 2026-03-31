قرقاش: تحية فخر واعتزاز لحماة الوطن في مواجهة العدوان الإيراني الحاقد

وجه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تحية فخر واعتزاز لحماة الوطن من ضباط وجنود في قواتنا المسلحة الأبية، ولكل ضابط وشرطي ومسعف وإطفائي، مؤكداً أنهم فخرنا الذي نعتز به، وسيوف الحق والحصن الحصين الذي يحمي الدار ويصون أمنها في وجه عدوان إيراني غاشم حاقد.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تحية فخر واعتزاز لضباط وجنود قواتنا المسلحة الأبية، ولكل ضابط وشرطي ومسعف وإطفائي، فخرنا الذي نعتز به، سيوف الحق والحصن الحصين الذي يحمي الدار ويصون أمنها في وجه عدوان إيراني غاشم حاقد" ، مضيفا، "وكما قال الشاعر: وجدتهم أعطوا الشجاعة حقها".