دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث تعرضت له ناقلة نفط كويتية بمنطقة المخطاف (E)

أكدت الجهات المختصة في دبي تعاملها مع حادث ناجم عن طائرة مسيرة تعرضت له ناقلة نفط كويتية في مياه دبي (المخطاف E) من دون تسجيل أي إصابات. وتعمل فرق الإطفاء البحري حالياً على السيطرة على الحريق، والتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة.

وتواصل الفرق المختصة حالياً عمليات مكافحة الحريق الذي تعرضت له ناقلة نفط كويتية، من دون تسجيل أي إصابات. وتم تأمين سلامة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصاً.

ولا تزال السلطات المختصة في دبي تواصل التعامل مع الحريق الذي تعرضت له ناقلة نفط كويتية وسيتم مشاركة المزيد من المعلومات عند توفرها.