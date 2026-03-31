الإمارات تبحث علاقات الشراكة مع إثيوبيا

أبوظبي
علي النعيمي خلال استقباله جمال بكر
بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، أمس، مع جمال بكر عبدالله، سفير جمهورية إثيوبيا لدى الدولة، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وإثيوبيا، واستعراض أبرز التطورات في المنطقة.

كما تم التأكيد على أهمية الحلول السياسية لمختلف الأزمات، والإشادة بكفاءة الأجهزة الإماراتية وقدراتها الدفاعية المتقدمة في حماية أمن الدولة، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

من جانبه، أعرب جمال بكر عبدالله عن تقدير بلاده لعمق علاقات التعاون والشراكة القائمة مع دولة الإمارات، ولنهجها الراسخ في دعم الأمن والسلام على إقليمياً ودولياً.