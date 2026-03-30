"الهوية والجنسية": فترة السماح بعودة أصحاب الإقامات المنتهية إلى الدولة تنتهي غداً

تنتهي يوم غد الثلاثاء 31 مارس 2026 المهلة التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للمقيمين الموجودين خارج الدولة ممن انتهت إقاماتهم وتعذرت عودتهم، بسبب إغلاق المجال الجوي، أو تعليق الرحلات الجوية.

وكانت الهيئة قد أطلقت هذه المبادرة في وقت سابق لمساندة المقيمين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم اعتباراً من تاريخ 28 فبراير الماضي، وتعذر عليهم العودة نتيجة الإغلاق الجوي أو تعليق الرحلات الناجم عن الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وبموجب هذا القرار، يُسمح للمشمولين ضمن هذه الفئة بالدخول إلى الدولة قبل نهاية يوم غدٍ دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول جديدة، شريطة أن يكون تاريخ انتهاء الإقامة قد وقع أثناء تواجدهم في الخارج خلال الفترة المحددة.

وتحث الجهات المعنية المسافرين المستفيدين من القرار على سرعة استكمال إجراءات عودتهم قبل انقضاء المهلة المحددة لضمان تسوية أوضاعهم القانونية بيسر وسهولة.