شرطة دبي تُعيد أكثر من 171 ألف معثور إلى أصحابها خلال العام الماضي





نجحت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة بإدارة المفقودات والمعثورات، في إعادة 171 ألفاً و490 معثوراً إلى أصحابها خلال العام 2025، في تأكيد جديد على ريادتها في تقديم خدمات شرطية استباقية تعزز الأمن وجودة الحياة في الإمارة.

وأوضحت شرطة دبي أن إجمالي المعثورات التي تم التعامل معها خلال العام الماضي بلغ 868 ألفاً و110 معثورات، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة عن المفقودات 159 ألفاً و962 بلاغاً، تم استقبالها عبر مراكز الشرطة المنتشرة في إمارة دبي، إضافة إلى نقاط الاستلام المعتمدة مثل المراكز التجارية ومراكز الشرطة الذكية (SPS) وغيرها من القنوات الحديثة التي تسهّل على الجمهور تسليم المعثور والإبلاغ عن المفقود.

وأكدت شرطة دبي أن هذه النتائج تعكس تكامل الجهود بين الجهات الشرطية والمجتمع، حيث يُسهم أفراد الجمهور بدور محوري في تسليم المقتنيات التي يعثرون عليها، الأمر الذي يعزز سرعة استرجاعها ويُجسد قيم المسؤولية المجتمعية للأفراد وتحليهم بالأمانة والتعاون الإيجابي.

وبيّنت شرطة دبي أن إدارة المفقودات والمعثورات تعتمد على منظومة ذكية متطورة تربط بين البلاغات والمفقودات المعثور عليها، مدعومة بفرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة، ما يضمن دقة الإجراءات وسرعة التواصل مع أصحاب المفقودات فور العثور عليها، تمهيداً لتسليمها بالطرق الأكثر سهولة ومرونة.

وأشارت إلى أن خدمات الإدارة لا تقتصر على استقبال البلاغات فحسب، بل تمتد إلى تقديم حلول عدة ، بما في ذلك التواصل المباشر مع أصحاب المقتنيات وإتاحة خيارات متعددة للاستلام، الأمر الذي يسهم في تعزيز رضا المتعاملين وترسيخ الثقة بالخدمات الشرطية.

وفي هذا السياق، دعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة تسليم أي مقتنيات يتم العثور عليها عبر النقاط المعتمدة، وفي مقدمتها مراكز الشرطة، لما لذلك من دور أساسي في حماية ممتلكات الآخرين وضمان سرعة إعادتها، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يعد شريكاً رئيسياً في نجاح منظومة المفقودات والمعثورات.

لوحات المركبات

كما دعت، في ظل التقلبات الجوية والأمطار، إلى أهمية الإبلاغ الفوري عن فقدان لوحات المركبات من خلال الرقم (901) أو عبر زيارة أقرب مركز شرطة، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تتعامل مع هذه البلاغات بكفاءة وسرعة عالية، حيث يتم التواصل مباشرة مع صاحب اللوحة فور العثور عليها.

وأضافت أنه في حال تعذر حضور المتعامل لاستلام لوحته، يتم إرسالها إليه عبر خدمات بريد الإمارات، في إطار حرص شرطة دبي على تقديم خدمات مرنة ومتكاملة توفر الوقت والجهد، وتعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز جودة الحياة وتبسيط الإجراءات.