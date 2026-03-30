قرقاش: خطاب الإعلام الرسمي الإيراني تعبوي ساذج بعيد عن العقل والواقعية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن خطاب الإعلام الرسمي الإيراني تعبوي ساذج، بعيد عن العقل والواقعية، ويستدعي لغة الشعارات من زمنٍ مضى حيث لا يخاطب إلا المحازبين، خطاب لا صلة له بما يجري على الأرض في ظل غياب التغطية، وانقطاع الإنترنت، وتآكل المصداقية.

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "وكما أكدنا مراراً، تبقى السردية الإعلامية في الحروب عنصراً حاسماً، ومصداقيتها هي أساس تأثيرها".