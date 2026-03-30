الإمارات.. توقعات بسقوط أمطار متفاوتة ورياح نشطة حتى الأول من أبريل

توقّع المركز الوطني للأرصاد، تأثر الدولة بحالة جوية خفيفة اعتباراً من يوم غد وحتى الأول من أبريل الجاري، نتيجة مرور امتداد منخفض جوي تصاحبه سحب تتحرك من الغرب إلى الشرق، مع تزايد كميات السحب تدريجياً من صباح يوم غد وحتى ظهر يوم الأربعاء.

وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، مع فرص لهطول أمطار غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

ويتوقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، ثم تتحول إلى شمالية غربية بعد ظهر الأربعاء، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة في المناطق المكشوفة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وقد تضطرب أحياناً مع السحب، ويصبح الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً يوم الأربعاء بعد الظهر، فيما يكون بحر عُمان مضطرباً أحياناً.